Auf Instagram veröffentlichte die Ex-Got to Dance-Teilnehmerin ein herzerwärmendes Throwback-Pic von sich und ihrer geschätzten Mama. "Heute vor 21 Jahren. Und ich vermisse dich jeden Tag", kommentierte die Blondine ihren Schnappschuss. Darauf blicken die beiden Frauen Arm in Arm mit einem milden Lächeln auf den Lippen in die Kamera. Ein süßer Hingucker: Das Mutter-Tochter-Duo trug damals sogar die gleichen wilden Locken!