Zwanzig Jahre gehen die Schauspieler bereits durch dick und dünn, sind nicht nur in "Titanic", sondern auch 2008 in "Revolutionary Road" zusammen auf der Leinwand zu sehen. Während gemeinsamer Produktionen harmonieren Kate und Leo perfekt und sind sich auch privat eine große Stütze. So war Kate natürlich an seiner Seite, als Leo 2016 endlich seinen heiß ersehnten Oscar entgegennehmen durfte.