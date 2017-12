Mit dieser Geste erinnert sie an Prinzessin Diana (✝36)! Auf dem Weg zum Weihnachtsgottesdienst mit der britischen Königsfamilie schüttelte Meghan Markle (36) an der Seite ihres Liebsten Prinz Harry (33) fleißig Hände der Royal-Fans. Auffällig dabei: Für die Begrüßungen zog sich die Ex-Schauspielerin extra die Handschuhe aus! So hatte es einst auch Lady Di gemacht und damit Menschen weltweit gerührt.