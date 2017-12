Das wäre die ultimative Liebessensation! Neu-Single Sylvie Meis (39) ist erst wenige Tage wieder offiziell auf dem Markt und schon trudeln offenbar schon die ersten Angebote ein. Die schöne Moderatorin urlaubt momentan in Miami, wo sie sich nach den Trennungsschlagzeilen eine kleine Auszeit gönnt. Ebenfalls dort unterwegs: Raúl Richter (30), der sich am Strand auf die Suche nach Sylvie macht!

"Zweiter Tag im Paradies, doch wo ist Sylvie Meis", schreibt der Ex-GZSZ-Star jetzt humorvoll auf seinem Instagram-Profil. Auch dem Schauspieler ist somit nicht entgangen, dass die sympathische Niederländerin den Beach unsicher macht – und das in sexy Bikinis. Der Spaß scheint Raúls Fans wirklich zu gefallen. "Viel Glück bei der Suche", "Passt ja in dein Beuteschema" und "Dort, wo die Paparazzi sind", kommentieren sie freudig.