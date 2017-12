Happy Birthday, Anthony Hopkins (80)! Der Ausnahme-Schauspieler feiert heute seinen 80. Geburtstag – und auch aus Hollywood ist die Filmgröße seit knapp 50 Jahren nicht mehr wegzudenken! Vor allem Charakterrollen ließ der Jubilar in all den Jahren keine aus: Vom Psychopathen Hannibal über einen Priester im Film "The Rite – Das Ritual" bis hin zum Gott Odin in der "Thor"-Trilogie – seine Karriere steckt voller Highlights!

Phil Bray/MGM Pictures/Universal Pictures/Dino DeLaurentiis Anthony Hopkins als Hannibal Lecter

Anzeige

1937 erblickte Anthony in Wales das Licht der Welt. Als Legastheniker und selbst ernannter Einzelgänger hatte er es nicht immer leicht, zeigte aber schon früh Interesse für die Schauspielerei und das Kino. Zu Beginn seiner Karriere zog es den Briten allerdings eher auf die Theaterbühne als auf die Kinoleinwand. Mit zunehmender Bekanntheit hatte das Schauspieltalent auch lange Zeit mit Alkoholproblemen zu kämpfen. Als Hannibal Lecter in "Das Schweigen der Lämmer" schaffte er 1991 schließlich den ganz großen Durchbruch. Für seine Rolle als kannibalistischer Serienmörder erhielt er ein Jahr später auch den Oscar als bester Hauptdarsteller. Danach wirkte der 80-Jährige unter anderem in Filmen wie "Die Maske des Zorros", "Das perfekte Verbrechen" und "Noah" mit.

Jason Merritt/Getty Images Anthony Hopkins

Anzeige

Erst im Oktober dieses Jahres spielte Anthony an der Seite von Chris Hemsworth (34) in Thor 3: Ragnarok mit. Für 2018 hat die Hollywoodgröße ebenfalls wieder ein neues Projekt geplant: An der Seite von Emma Thompson wird der Kult-Schauspieler in der TV-Verfilmung von William Shakespeares Tragödie "King Lear" zu sehen sein.

Kevin Winter/Getty Images Tom Hiddleston, Chris Hemsworth und Anthony Hopkins auf der Premiere zu "Thor: The Dark Kingdom"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de