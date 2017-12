Für die Blondine war 2017 offenbar ein sehr glückliches Jahr: Im Oktober hat sie ihren Langzeitfreund Kevin geheiratet. Vor über sieben Jahren hatten sich die beiden in der Schule kennen und lieben gelernt, ihre Verlobung folgte im September 2016. Was die Flitterwochen betrifft, ging es für die Turteltauben nach Südafrika, wo sie ihre Fans via Instagram an ihrem Urlaubsglück teilhaben ließen.