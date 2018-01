Ihre Reise auf dem Traumschiff geht jetzt zu Ende. Seit 36 Jahren spielt Heide Keller (76) in der beliebten Fernsehreihe die sympathische Chef-Hostess Beatrice von Ledebur. Dass die Schauspielerin ihre Uniform an den Nagel hängen wird, ist schon lange bekannt – doch heute Abend ist es tatsächlich so weit. Heide wird zum letzten Mal mit ihrer charmanten Art die Gäste auf der "Amadea" willkommen heißen.

Am Neujahrsabend sticht die 76-Jährige mit Ziel Los Angeles das allerletzte Mal mit ihrer Crew in See. "Es waren viele glückliche Jahre! Ich bin wunderbaren Menschen begegnet, habe Freundschaften fürs Leben schließen können", meldet sich Heide jetzt in der Bild mit einem offenen Brief zu Wort. Mit Humor, Zuneigung und auch ein Paar Tränchen habe man sie an ihrem letzten Drehtag verabschiedet. "Ihr seid in meinem Herzen, und ich werde euch nie vergessen. Aber bitte vergesst ihr mich auch nicht", wendet sie sich an das gesamte Produktionsteam.