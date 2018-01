Bereits bei der Verkündung ihrer Schwangerschaft ist erkennbar, wie happy Khloé über den Umstand ist. Auch das "Mommy"-Goldkettchen, das seit Neustem ihr Handgelenk ziert, unterstreicht ihr Glück. Bis ihr Baby sie allerdings so nennt, dauert es zwar noch, aber das Schmuckstück versüßt ihr die Wartezeit vermutlich ein wenig.

Ob sie das Accessoire von Boyfriend Tristan bekommen hat? Der Kindsvater hat sich bisher nur in einem Instagram-Kommentar zur Schwangerschaft seiner Liebsten geäußert. Stattdessen zeigt er sich Wein trinkend mit Basketballbuddy Jae Crowder (27) im sozialen Netzwerk – sieht ganz so aus, als sei Tristan in Feierlaune! Glaubt ihr, er hat Khloé das Schmuckstück geschenkt? Stimmt ab!