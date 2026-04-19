Khloé Kardashian rechnet jetzt mit ihren Ex-Beziehungen ab

Khloé Kardashian (41) hat über die Jahre immer wieder Schlagzeilen mit ihrem turbulenten Liebesleben gemacht. Die Unternehmerin und Reality-TV-Persönlichkeit war mit mehreren Musikern und Sportlern liiert, wobei einige ihrer Beziehungen besonders stark im Fokus der Öffentlichkeit standen. Khloé stellte bereits zuvor in einer Folge von The Kardashians klar, dass sie mit dem Dating abgeschlossen hat und derzeit keinen Mann an ihrer Seite sucht. Wie das People Magazine jetzt berichtet, blickt die Reality-Ikone damit auf eine Mischung aus glücklichen Momenten und großen öffentlichen Skandalen zurück.

Für den wohl größten Wirbel sorgte Khloés Blitzheirat mit NBA-Star Lamar Odom (46) im Jahr 2009. Aus der schnellen Liebesgeschichte wurde rasch eine intensive und später stark belastende Lebensphase, geprägt von Lamars Drogenproblemen und einer schweren Überdosis. Die Scheidung wurde schließlich im Dezember 2016 offiziell abgeschlossen. Trotz allem entschied sich Khloé, an Lamars Netflix-Dokumentation "Untold: The Death & Life of Lamar Odom" mitzuwirken, was sie im Nachhinein jedoch bereut. In ihrem Podcast "Khloé in Wonder Land" erklärte sie dazu: "Ich fühle mich ausgenutzt." Nach der Trennung von Lamar folgten weitere kürzere Beziehungen, unter anderem mit dem Musiker French Montana (41), der später von einer freundschaftlichen Verbindung sprach. Auch Dating-Gerüchte mit James Harden (36) und Trey Songz (41) machten die Runde, hielten jedoch ebenfalls nicht lange an.

Neben Lamar spielte auch Basketballspieler Tristan Thompson (35) eine zentrale Rolle in Khloés Liebesleben. Die beiden wurden 2016 ein Paar und bekamen 2018 ihre Tochter True Thompson (8). Doch noch vor der Geburt kamen erste Betrugsvorwürfe gegen Tristan auf. Es folgten weitere Skandale rund um Untreue, und als 2021 bekannt wurde, dass Thompson ein Kind mit einer anderen Frau erwartete, war die Beziehung endgültig beendet. Ihr gemeinsamer Sohn Tatum Thompson (3) kam kurz darauf 2022 per Leihmutterschaft zur Welt. Heute richtet Khloé ihren Fokus vor allem auf ihre Kinder und pflegt zu Tristan ein rein freundschaftliches, platonisches Verhältnis.

Anzeige Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian im September 2010

Anzeige Anzeige