Autsch, sieht schmerzhaft aus! Schauspielerin Lindsay Lohan (31) ist ein leidenschaftlicher Reisefan und macht schon seit mehreren Monaten Urlaub an Orten auf der ganzen Welt . Kürzlich ließ sie sich die Sonne in Thailand auf den Bauch scheinen. Doch jetzt kam es dort bei einer Wanderung zu einem dramatischen Zwischenfall: Lindsay wurde von einer Schlange gebissen!

Die "Girls Club"-Darstellerin postete mehrere Videos in ihre Instagram-Story, in denen sie nicht nur ihre luxuriöse Unterkunft und ihren heißen Body im Bikini filmte, sondern auch eine fiese Bisswunde am unteren Bein in die Kamera hielt. "Ich liebe es hier, so wunderschön. Ein wunderbarer Ort. Abgesehen von meinem Schlangenbiss", verriet die 31-Jährige ihren Followern. "Ich wurde auf einer Wanderung von einer Schlange gebissen. Das Gute ist: Ich bin in Ordnung!"