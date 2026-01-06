Lindsay Lohan startet mit einem Workout ins neue Jahr

Lindsay Lohan (39) zeigt sich zu Beginn des Jahres 2026 von ihrer sportlichen Seite. Die Schauspielerin teilte am Montagmorgen ein Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram, das sie beim Training an einem Gerät zeigt, das einem Pilates-Reformer ähnelt. Gekleidet in ein langärmliges Shirt und Leggings, hatte sie ihre Haare streng zu einem Dutt gebunden. Die Bildunterschrift lautete schlicht: "Starker Körper. Klarer Geist. Offenes Herz. Hallo neues Jahr." Innerhalb kürzester Zeit sammelte der Beitrag Tausende Likes von ihrer beeindruckenden Fangemeinde von über 16 Millionen Followern.

Bereits zuvor hatte Lindsay mit einem weiteren Beitrag auf Instagram auf sich aufmerksam gemacht. In einer Videozusammenstellung ließ die "Parent Trap"-Darstellerin die schönsten Momente aus dem Jahr 2025 Revue passieren. Zu den Highlights zählten gemeinsame Augenblicke mit ihrem Ehemann Bader Shammas, ihrem Sohn Luai und ihrer "Freaky Friday"-Kollegin Jamie Lee Curtis (67). "Danke, 2025, für die Liebe, die Erinnerungen und die besonderen Momente", schrieb Lindsay in der dazugehörigen Bildunterschrift. Zudem sprach sie von unendlicher Dankbarkeit für ihre Familie und startete hoffnungsvoll in das neue Jahr.

Lindsays kleiner Sohn Luai, der im Juli 2023 geboren wurde, scheint für die Schauspielerin und ihren Ehemann das Zentrum von allem zu sein. Zum zweiten Geburtstag ihres Sohnes teilte die stolze Mutter im Sommer 2025 emotionale Schnappschüsse von der Feier sowie herzergreifende Worte: "Du bist die tiefste Liebe, die wir je gekannt haben, das aufregendste Abenteuer und der schönste Zweck." Seit ihrer Hochzeit mit dem Investor Bader Shammas im Jahr 2022 hat Lindsay immer wieder Einblicke in ihr fröhliches Familienleben gegeben und scheint mit ihrem Ehepartner und Sohn eine neue Erfüllung abseits der großen Hollywood-Bühne gefunden zu haben.

Getty Images Lindsay Lohan im Juli 2025

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan beim Workout

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Bader Shammas und Sohn Luai, Juli 2025