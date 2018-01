Hat sie das Geheimnis damit bereits gelüftet? Chrissy Teigen (32) erwartet gerade ihr zweites Baby – dank künstlicher Befruchtung bekommt Töchterchen Luna (1) in Kürze ein Geschwisterchen. Angeblich steht schon fest, dass es ein Junge wird. Hat die werdende Mama jetzt sogar den Namen des Kleinen verraten?

Schon Chrissys und John Legends (39) erstes Kind erhielt einen ungewöhnlichen, aber klangvollen Namen. Deshalb will auch die Namenswahl für Baby Nummer zwei gut durchdacht sein. Obwohl die Eltern noch einige Monate Zeit haben bis zur Geburt, schien die schwangere Chrissy schon jetzt zu verzweifeln. Bei Twitter postete sie: "Himmel, mein Baby wird keinen Namen haben!" Eine angehängte Liste ließ ihre Follower auch wissen, welche Unisex-Namen es bisher in die engere Auswahl geschafft haben: Ash, Aspen, Basil, Bay, Berry, Blaze, Brook/Brooke und Cedar. Doch schon wenige Stunden danach schienen sich die Beauty und ihr Musikergatte bereits entschieden zu haben – und der Gewinner befand sich tatsächlich unter den diskutierten Namen! Chrissy schrieb nämlich: "Vergesst es. Planänderung. Der Name ist Blaze Legend."