Alkoholismus: Model Chrissy Teigen erlitt einen Rückfall

Chrissy Teigen (40) hat sich auf Instagram mit offenen Worten an ihre Community gewandt: Das Model und die TV-Jurorin spricht über einen Alkoholrückfall, der sie nach mehr als einem Jahr Nüchternheit wieder eingeholt habe. In dem Posting beschreibt Chrissy, wie aus der Idee eines bewussten Glases Wein beim Date mit Ehemann John Legend (47) erneut ein Muster wurde, das sich in ihren Alltag schob – vom Dinner-Drink bis hin zu Mittag und früher am Tag. Der Moment der Erkenntnis kam, als sie sich um 11 Uhr morgens beim Griff zum Glas erwischte. "Oh verdammt, jetzt geht das schon wieder los", zitiert sie sich selbst. Die Vierfachmama schreibt, sie tue den Schritt zurück zur Abstinenz für sich, ihre Familie und ihren Job – und sie wolle ihn dauerhaft gehen.

Chrissy beschreibt den Verlauf ehrlich: Aus kontrolliertem Genuss sei mehr geworden, bis sich die alten Gewohnheiten wieder festsetzten. In ihren Worten klingt Scham, aber auch Entschlossenheit: Sie vergleicht Alkohol mit "einem alten Exfreund, über den man vor seinen Freunden so viel Schlechtes erzählt hat, mit dem man dann aber wieder zusammenkommt". Eine besondere Motivation sei ihr Engagement als Jurorin bei "Star Search" gewesen: "Wenn ich schon diese unglaubliche Chance bekomme, in der Show mitzumachen, mache ich das auf keinen Fall mit Alkohol in meiner Garderobe", erklärt sie laut People. In den Kommentaren sammelte sie Zuspruch von Fans und Wegbegleitern, John stellte sich an ihre Seite. In der Bildunterschrift hält Chrissy außerdem fest, dass sie seit 52 Tagen wieder nüchtern ist und derzeit "keinen Wunsch hat, zurückzugehen", wie auch E! Online berichtet.

Chrissys Ehrlichkeit über ihre Kämpfe und ihre Reise zur Genesung spiegelt den Charakter wider, den sie in ihrer Beziehung zu John Legend einbringt. Das Paar, das seit über einem Jahrzehnt verheiratet ist, hat sich in der Vergangenheit immer durch Solidarität und gegenseitige Unterstützung ausgezeichnet. Diese tiefe Verbindung scheint auch in Krisenzeiten wie dieser ein wichtiger Anker für Chrissy zu sein. Ihre Offenheit inspiriert nicht nur viele, sondern zeigt auch, wie wichtig es ist, Hilfe zu suchen und mutig über persönliche Herausforderungen zu sprechen.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Januar 2025

Imago Chrissy Teigen und John Legend im März 2025

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Luna, Miles, Esti und Wren