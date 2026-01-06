Idylle pur: John Legend teilt Fotos aus dem Familienurlaub

John Legend (47) hat seinen Fans einen privaten Einblick in den Neujahrsurlaub mit seiner Familie gegeben. Der Sänger teilte am Montag eine Reihe von Schnappschüssen auf Instagram, die ihn mit Chrissy Teigen (40) und den vier Kindern Luna, Miles, Esti und Wren im Ferienmodus zeigen. Wo genau die Auszeit stattfand, verriet er nicht, doch Sonne, Meer und Berge bieten eine Traumkulisse. "Ein wunderschönes Wochenende mit meinen Liebsten", schrieb der Musiker zu einem Bild der berühmten Familie auf einer Treppe.

Der Alltag mit vier Kindern ist für John und Chrissy manchmal eine Herausforderung. "Jeder läuft herum, jeder redet. Es ist chaotisch, aber ein schönes Chaos", verriet der 47-Jährige vor einigen Monaten im Interview mit E! News. Immerhin sind drei der vier Kinder inzwischen auf derselben Schule, wodurch das Durcheinander morgens besser zu managen ist. Außerdem arbeiten die Moderatorin und der "All of Me"-Interpret ständig daran, besser zueinander und ihrem Nachwuchs zu sein.

Seit ihrer Hochzeit 2013 haben die beiden ein eingeschworenes Team gebildet, das den Alltag mit jeder Menge Humor und Harmonie bewältigt. Auch in schweren Zeiten halten Chrissy und John zusammen. Erst kürzlich offenbarte die Kochbuchautorin, dass sie einen Alkoholrückfall hatte, nachdem sie 2021 nüchtern geworden war. Unter einem Instagram-Beitrag zu dem Thema kommentierte ihr Ehemann daraufhin: "Ich bin immer stolz auf dich."

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei den Grammys, Februar 2025