Der Schnappschuss zeigt, wie die 31-Jährige am Strand von Mallorca ganz vertieft auf ihr Handy schaut. Die Geschehnisse im Netz scheinen sie dabei wohl so gefesselt zu haben, dass Daniela (31) gar nicht bemerkt hat, dass sie ihrer Umwelt in der Hocke freie Sicht auf ihren ziemlichen knappen String gewährte. Ihren Gatten scheint dieser Anblick auf alle Fälle gefreut zu haben: Lucas witterte seine Chance und nutzte die Gunst der Stunde, um zum spaßigen Racheschlag gegen seine Herzdame auszuholen. Mit dem Wort "Erwischt" und drei lachenden Smileys teilte er das Foto auf Facebook und machte seinem Kätzchen mit der humorvollen Aktion deutlich: Wie es in den Wald hineinruft, so schallt es heraus!