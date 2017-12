Er ist ganz eindeutig in der Unterzahl! Mit Daniela (31) und Töchterchen Sophia (2) steht Lucas Cordalis (50) als einziger Mann im Haus ganz unten in der Nahrungskette! Immer wieder muss er sich dem gelebten Mädchentraum seiner zwei liebsten Girls beugen. Jetzt übernimmt Dani offenbar sogar die Macht über den Fernseher!

Lucas hat ganz offensichtlich Nerven aus pinken Drahtseilen – denn dass seine Gattin auch in diesem Fall, im wahrsten Sinne des Wortes, am Drücker sitzt, scheint der 50-Jährige total gelassen hinzunehmen. "Die Herrin der Fernbedienung. Da kann er lange warten", kommentiert die Kultblondine ihren Schnappschuss auf Facebook. Auf dem hält die Katze das Objekt der Begierde fest in ihrer Hand und lächelt triumphierend in Richtung Mattscheibe.