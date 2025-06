Gewusst? Rote Teppiche sind Daniela Katzenbergers Albtraum

Daniela Katzenberger (38), bekannt als Reality-TV-Star und inzwischen seit stolzen 15 Jahren im Geschäft, hat eine klare Meinung zur Glitzerwelt der Promis, die sie nur selten für sich behalten kann. Vor Kurzem machte sie dabei erneut keinen Hehl aus ihren Abneigungen: Besonders rote Teppiche sind der Kult-Blondine ein Dorn im Auge. "Ich hasse rote Teppiche, ich hasse das wirklich", gestand Daniela schonungslos offen. Bei einem ihrer letzten Events in Köln verriet sie, dass diese glamourösen Anlässe für sie keineswegs so zauberhaft sind, wie sie nach außen scheinen. "Die meisten Promis mag ich auch nicht", fügte sie hinzu und kritisierte das Verhalten vieler Stars als "Fake".

Die Szene kennt der TV-Star, der eine Brustverkleinerung in Erwägung zieht, seit Jahren aus nächster Nähe – und scheint noch immer wenig Gefallen an ihr zu finden. Während sie am Deutschen Fernsehpreis teilnahm, musste Daniela sich für den roten Teppich in ein enges Kleid zwängen, das ihr das Atmen erschwerte. Ihre Abneigung sei jedoch nicht nur der Kleidung geschuldet. "Alleine diese Luftküsse, was soll denn das? Viele können sich auch gar nicht leiden", empörte sich Daniela. Trotz aller Kritik nimmt sie dennoch an solchen Veranstaltungen teil. "Es ist wichtig, dass man sich zeigt", räumte sie letztlich ein, auch wenn der Abend für sie eher Mittel zum Zweck und weniger Freude bedeutet.

Doch Daniela kennt auch die Realität fernab schillernder Events und falscher Freundlichkeit. Die Katze ist dafür bekannt, hinter den Kulissen nahbar und direkt zu bleiben, womit sie seit Jahren ihre Fans begeistert. Privat verbringt die quirlige Blondine am liebsten Zeit mit ihrer Familie auf Mallorca: mit Ehemann Lucas Cordalis (57) und ihrer gemeinsamen Tochter Sophia (9). Trotz ihres Weges in der Promiwelt bleibt sie bodenständig und erinnert sich gerne an die Zeit, als sie ihr Café eröffnete – bevor der Ruhm kam. Vielleicht findet genau deshalb ihre schonungslose Ehrlichkeit so viel Zuspruch bei ihren zahlreichen Anhängern.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Lucas Cordalis, Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis im Oktober 2024

