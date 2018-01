In Berlin findet im jeden Jahr die wohl größte Silvesterparty des Landes statt. Für die Menschen, die nicht vor Ort mitfeiern können, übertragen verschiedene Fernsehprogramme die Feierei. Als Moderator für RTL II hat Gio die große Sause in die heimischen Wohnzimmer gebracht. Für diesen lukrativen Job musste der Zweifach-Papa seine Familie in der Heimat zurücklassen. Ganz ohne Silvestergruß mussten die Curvy Supermodel-Jurorin und der ehemalige Let's Dance-Kandidat dann aber doch nicht auskommen – zumindest per Facetime schickten sich die Turteltauben dann nämlich zuckersüße Luftküsse zu.