Der Inhalt gefiel offenbar nicht jedermann: Drei Kinder singen vor einer Haustür das Sternsingerlied "Seht ihr unsern Stern dort stehen". Sie treffen allerdings nicht ganz die Töne, weshalb ihnen die Tür vor der Nase zugeschlagen wird. "Die schönsten Kinderstimmen gibt‘s leider erst im Februar" bewirbt dazu ein Sprecher aus dem Off die neuen "The Voice Kids"-Folgen. Laut Bild forderten neben zahlreichen TV-Zuschauern auch das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" der katholischen Kirche das Ende des Videos. Ihre Meinung ist eindeutig: Die Spendensammelaktion am Dreikönigstag werde dadurch ins Lächerliche gezogen.