Das teilte die britische Sängerin ihren Fans via Instagram mit. Zwar war denen bisher noch kein schnuckeliges Baby-Pic vergönnt. Stattdessen zeigte die Blondine sich sichtlich erschöpft, jedoch gleichzeitig freudestrahlend im Krankenhausbett, in der Hand einen Kaffeebecher mit der Aufschrift 'Mum'. "Oh mein Gott! Ratet mal was gerade ganz zum Schluss dieses Jahres passiert ist! Das fröhlichste Neujahr aller Zeiten", schrieb Natasha zu ihrem Post. Wie Daily Mail berichtet, durften sie und Matt sich über einen kleinen Jungen freuen.