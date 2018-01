"Zu schmutzig für den Schrank, zu sauber für den Wäschekorb... Willkommen auf dem Stuhl" , betitelt die 31-Jährige ihr Instagram -Bild. Na, da hat sich aber so einiges in den letzten Tagen, oder Wochen, angesammelt. Aber zu Danis Verteidigung: Auch Töchterchen Sophia (2) hat sich offenbar mit ihrem rosafarbenen Röckchen auf Mamas Chaos-Sessel ausgebreitet. Gatte Lucas Cordalis (50) scheint sich von der Unordnung seiner Mädels nicht stören zu lassen. Am Bildrand kann man erahnen, wie er neben dem Chaoshaufen auf dem Sofa chillt.

Was Scherzkeks Daniela kann, können ihre Fans schon lange und hauen einen witzigen Kommentar nach dem nächsten raus: "Ich hab eine ganze Couch", "Ich will auch so ein Sessel! Da passt mehr drauf, als auf den Stuhl" und "Wer kennt ihn nicht, den STUHL." Was haltet ihr von der chaotischen Katze? Stimmt ab.