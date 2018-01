Das große Abnehmen geht weiter! Seit mittlerweile 10 Jahren kämpfen die Kandidaten bei The Biggest Loser gegen ihre überflüssigen Pfunde an. Mittels einer Ernährungsumstellung, viel Sport und harten Challenges versuchen die Teilnehmer ihre Röllchen schmelzen zu lassen. Am Ende winkt dem größten (Gewichts-)Verlierer eine Siegprämie von 50.000 Euro. Jetzt wurden erste Details zur aktuellen Staffel bekannt.