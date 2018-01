Treten diese Hotties in die Fußstapfen von Pietro Lombardi (25) und Luca Hänni (23)? Die zwei Jungs haben mit gutem Aussehen und toller Stimme die Show für sich entschieden: Pietro gewann 2011 das Castingformat, Luca war ein Jahr später der absolute Sieger. Zwei, die in dieser Staffel für Schmachtalarm sorgen könnten, sind: Sven Lüchtenbörg und Santo Rotolo!

Der 21-jährige Student Sven sang "I Like Me Better" von Lauv – doch er konnte vor allem mit seinem Aussehen punkten: "Ich schau dich gerne an. Gesanglich ist das für mich aber nur Durchschnitt", urteilte Schlagersängerin Ella Endlich (33). Die drei übrigen Juroren waren gnädiger und gaben dem sympathischen Blondschopf jeweils ein "Ja". Damit kam der Mainzer in die nächste Runde. Und er hatte eine gute Nachricht für alle potenziellen Fans: "Ich bin Single."