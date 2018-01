Der Brite gedachte der Verstorbenen jetzt auf Instagram: "Liebe Mum, die heutige Beisetzung war perfekt. Dass die Trauerfeier in der Familienkapelle stattfand und dass dein Bruder und deine Schwester da waren, hat uns Trost gespendet." Da Sheila ebenso wie ihre Mutter in der Kapelle ihre letzte Ruhestätte gefunden habe, seien die beiden nun wieder zusammengebracht. "Ich danke dir, dass du mich zur Welt gebracht hast und für alles, was du für mich getan hast", erinnerte sich der "Candle in the Wind"-Interpret weiter. An der Abschiedszeremonie ihrer engsten Freunde werde der 70-Jährige nicht teilnahmen, er habe aber die Musik dafür ausgesucht, damit auch alles seine Richtigkeit habe.