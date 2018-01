Wie ein Insider dem australischen Magazin New Weekly verraten hat, sollen die beiden Turteltauben diese große Entscheidung an Weihnachten getroffen haben. Das Paar hatte einen Freund mit seinem kleinen Sohn besucht, woraufhin Miley sehr grüblerisch geworden sei. "Sie wollten schon lange ein Baby, aber der Zeitpunkt hat nie gepasst. Aber jetzt fühlen sie sich so bereit, wie man nur sein kann", behauptete die Quelle. Dafür möchte die frischgebackene 25-Jährige in bester körperlicher Verfassung sein und bereitet sich deshalb jetzt schon auf eine mögliche Schwangerschaft vor.