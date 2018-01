Wie TMZ aktuell berichtet, platzte die Fruchtblase von Alexis am Dienstag in den frühen Morgenstunden. Sie wurde sofort ins Krankenhaus gebracht – immer an ihrer Seite: ihr Freund Fetty. Der 26-Jährige und Alexis sprachen in einem Video-Statement aus dem Hospital über die beunruhigende Situation. "Sie wird ein Frühchen sein, aber sie wird es schaffen. Sie wird in Ordnung sein", zeigte sich die Mama in spe optimistisch. Sie hoffe, dass ihr Baby einfach noch so lange wie möglich in ihrem Bauch bleibe.