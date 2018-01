Am 2. Februar ist es so weit: Justin wird seine fünfte Studioplatte auf den Markt bringen. Für den 36-Jährigen hat "Man of the Woods" eine ganz besondere Bedeutung. "Zu diesem Album haben mich mein Sohn, meine Frau und meine Familie inspiriert", erzählt der Gatte von Schauspielerin Jessica Biel (35) auf Instagram. "Aber mehr als jedes andere Album zeigt es, woher ich komme. Und, es ist sehr persönlich", betont der Allround-Künstler, der in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee geboren wurde.