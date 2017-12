Das wird aber auch Zeit! Im Leben von Justin Timberlake (36) hatten in den vergangenen Jahren vor allem seine süße Familie und das ein oder andere Schauspielprojekt Vorrang. Auf neue Songs des Ex- *NSYNC -Stars und erfolgreichen Solokünstlers mussten die Fans derweil lange verzichten. Doch nun scheint die Durststrecke endlich ein Ende zu haben: Offenbar wird Justin schon bald ein neues Album herausbringen!

Mit einem kleinen aber feinen Detail scheint Justin jetzt darauf hinweisen zu wollen, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis sich die Menschen an neuen Timberlake-Songs erfreuen können. Auf der Webseite des 36-Jährigen ist zurzeit ein kunstvolles Monogramm zu sehen, das sich bei genauerem Hinsehen aus den Buchstaben MOTW zusammensetzt. Der Titel seines neuen Albums? Tatsächlich berichtete TMZ erst vor Kurzem, dass sich Justin den Ausdruck "Man of the Woods" als Marke sichern ließ. Laut einem offiziellen Dokument, das der Medienredaktion vorliegt, wolle der Musiker den Namen für CDs, DVDs, Downloads, Kleidung, Konzertposter, Live-Auftritte und Tourneen nutzen. Ganz schön busy, der liebe Justin!