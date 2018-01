Laut TMZ behaupte das weibliche Rap-Trio The Sequence, dass "Uptown Funk" große Ähnlichkeit mit ihrer Single "Funk You Up" aus dem Jahr 1979 habe. Genauer gesagt: Die Band wirft dem Sänger vor, dass sein Hit "signifikante und erhebliche Parallelen in Bezug auf die Komposition ihrer Single aufweist." So steht es in den offiziellen Gerichtsdokumenten, die dem Onlineportal vorliegen.