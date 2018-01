Nervenflattern am Stranger Things-Set! Zum Ende der zweiten Staffel dreht die Netflix-Serie das Romantiklevel so richtig auf. Nicht nur Eleven (Millie Bobby Brown, 13) und Mike (Finn Wolfhard, 15) wagen ihren ersten Kuss, auch zwischen Lucas (Caleb McLaughlin, 16) und Max (Sadie Sink, 15) knistert es gewaltig. Für die Teenie-Schauspieler gar keine so leichte Aufgabe, wie schon Finn und Millie zugaben – auch Caleb war supernervös vor seinem ersten Filmkuss!