"Diese Jury hat RTL alleine besetzt, da habe ich nicht mitgesprochen und keine Aktien drin" , erklärt der Poptitan der Bild . Bei seiner Rückkehr aus dem Urlaub sollen ihm die Namen seiner neuen Sitznachbarn nur formlos mitgeteilt worden sein. Warum Ella Endlich (33), Carolin Niemczyk (27) und Mousse T. (51) in die DSDS-Jury berufen wurden, weiß der 63-Jährige nicht und sagt: "Da müssen Sie RTL fragen." In den Vorjahren soll Dieter großen Einfluss auf die Zusammenstellung der Jury genommen haben. Scooter -Frontmann H.P. Baxxter (53) und Schlagerstar Michelle (45) habe er persönlich in die Show geholt.

Auf Nachfrage der Bild äußerte sich RTL-Sprecherin Anke Eickmeyer zu der Neubesetzung am Jurypult: „Ella ist im Schlager- und Musicalbereich zu Hause, Caro steht für moderne, aktuelle Popmusik, und Mousse T. bringt als international erfolgreicher Musikproduzent einen zusätzlichen professionellen Blickwinkel mit in die Jury. Alle drei ergänzen so an der Seite des Chefjurors die neue DSDS-Jury perfekt!“ Glaubt ihr, dass Dieter jetzt ein Problem mit dem Sender hat? Stimmt ab!