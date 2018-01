Verlobung in winterlicher Landschaft! Nach knapp einem Jahr Beziehung fiel Chris Zylka (32) jetzt im Skiurlaub in Aspen auf die Knie und machte Paris Hilton (36) einen Heiratsantrag. Die Hotel-Erbin teilte bei Instagram im Anschluss ein süßes Video des großen Moments und in dem ist klar zu sehen und zu hören, wie sie auf Chris' Frage "Möchtest du mich heiraten?" enthusiastisch mit "Ja!" antwortet und ihm anschließend in die Arme fällt. Bei so viel Romantik schmilzt doch glatt der Schnee!