Ihre Romanze ist erst wenige Monate alt und in der Öffentlichkeit noch nicht einmal offiziell bestätigt – dennoch heißt es jetzt, dass Dakota und Chris bereits an eine ewige, gemeinsame Zukunft dächten. "Für Chris hat sich eine Beziehung noch nie so einfach angefühlt. Er findet, dass sie das coolste Mädchen ist, und hat ihr schon gesagt, dass er sie liebt", so ein Insider gegenüber Radar Online. Und es kommt sogar noch schöner. Denn offenbar empfindet Melanie Griffith' (60) Tochter ganz genauso! Sie habe ihrem Umfeld schon mitgeteilt, dass der Coldplay-Frontmann der Richtige sei. "Sie hat gesagt, dass sie schon über die Möglichkeit geredet haben, im nächsten Jahr zu heiraten. Sie wollen nur erst einmal abwarten, wie es läuft, wenn sie zusammen auf Chris' Tour gehen, und wollen nichts überstürzen", plauderte eine Quelle aus dem Nähkästchen.