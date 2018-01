Nachdem die Popstars den Jahreswechsel fernab neugieriger Fotografen-Augen zusammen in Mexiko verbracht hatten, wurden sie nun wieder zusammen abgelichtet. In Los Angeles verließen sie gerade zusammen das Fitnessstudio, in dem Sel regelmäßig trainiert, als ein aufmerksamer Paparazzo mit seiner Kamera diesen coolen Schnappschuss von Jelena machte. Er zeigt die Turteltauben verschwitzt und leicht erschöpft nach einem Workout im "HotPilates" in West Hollywood.