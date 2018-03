Plötzlich wieder Funkstille. Was war die Aufregung in den vergangenen Wochen groß: Justin Bieber (23) und Selena Gomez (25) wurden bei diversen Dates gesichtet. Doch jetzt gibt es auf einmal keine Paparazzi-Aufnahmen mehr und auch auf den Social-Media-Profilen der Stars tut sich nichts Verräterisches. Offenbar steckt dahinter eine ganz bewusste Strategie: Anders als früher, als sie von Fotografen gejagt wurden und sich gerne öffentlich zur Schau stellten, gehen Justin und Selena laut eines People-Insiders nun alles lockerer und diskreter an – hat ihre Liebe so eine echte Chance?



