Alte Liebe rostet nicht, oder? Brad Pitt (54) und Angelina Jolie (42) zogen 2016 nach zwölf Jahren Beziehung den Schlussstrich. Daraufhin wurde in den vergangenen Monaten immer wieder gemunkelt, dass der Schauspieler in regem Kontakt mit seiner Ex Jennifer Aniston (48) stehe und sich sogar bei ihr für sein Verhalten in der Beziehung entschuldigt habe. Jetzt wurden die Gerüchte noch wilder: Der Hollywoodstar soll der "Friends"-Darstellerin seine Liebe gestanden haben.