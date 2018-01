Sind sie doch im Paradies Liebe? Nachdem Ende letzten Jahres Gerüchte laut wurden, Jennifer Aniston (48) und Ehemann Justin Theroux (46) stünden kurz vor dem Ehe-Aus, scheint sich das Blatt nun gewendet zu haben. Denn obwohl es hieß, Justin habe Jen verlassen und sei bereits vergangenen September alleine in ein New Yorker Appartement gezogen, ist das Paar jetzt gesichtet worden – beim gemeinsamen Erholungsurlaub in Mexiko!