Den Verantwortlichen der Outdoor-Marke Maverick Apparel, mit denen Logan zuletzt erfolgreich zusammengearbeitet und sogar seine eigene Kollektion ("Maverick by Logan Paul") veröffentlicht hat, scheint das jüngste Verhalten ihres Schützlings so gar nicht in den Kram zu passen. Laut TMZ behauptet die Firma, dass sie die fragliche Aktion des YouTubers mehrere Millionen gekostet und dem Image und Umsatz geschadet habe. In einem vernichtenden Brief soll letztendlich sogar die Zusammenarbeit mit dem 22-Jährigen vorzeitig beendet worden sein.