Bodyshaming in der eigenen Familie? Die schwangere Khloe Kardashian (33) redet nun Klartext und gibt zu, dass sie in ihrem berühmten Clan lange mit einem Image als Moppelchen zu kämpfen hatte. Mutter Kris Jenner (62) und ihre Schwestern hätten sie zum Abspecken gezwungen – und das nur für den Erfolg!

In ihrer Umstyling-Show Revenge Body plauderte die 33-Jährige aus dem Nähkästchen. "Khloe, du musst Gewicht verlieren, weil du der Marke wirklich schadest", soll jemand aus dem Kardashian-Jenner-Haushalt dem Reality-Star erklärt haben. Obwohl sie wisse, dass es von der Management-Seite ihrer Familie gekommen sei, habe die Aussage sie sehr verletzt. "Ich glaube fest daran, dass es nicht darauf ankommt, was du sagst, sondern wie du es sagst", stellte Khloe fest. Als 2016 ihre Ehe mit Ex-Basketballspieler Lamar Odom (38) zerbrach, nutzte sie ihr toughes Sportprogramm als Stressventil und erreichte so ihren ganz persönlichen Traumbody.