In seiner Heimatstadt Ontario in Kanada sollen im "Stratford Perth Museum" unter dem Titel "Steps to Stardom" ab dem 18. Februar viele persönliche Erinnerungsstücke an Justins fulminante Karriere ausgestellt werden. Unter den knapp 75 Stücken sollen sich sein Grammy Award, einige seiner Mikrofone oder persönliche Briefe im Austausch mit der ehemaligen First Lady Michelle Obama (53) befinden, so Bossip. Beim Auftreiben dieser Kindheitserinnerungsstücke sollen die Großeltern des Sängers geholfen haben.