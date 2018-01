Polizeieinsatz bei Schwesta Ewa (33). Weil die Rapperin in den sozialen Netzwerken verdächtige Fotos postete, stürmte das SEK gestern ihr Hotelzimmer in Stuttgart – auf der Suche nach Waffen. Auch, wenn die Beamten bei ihrer Durchsuchung nichts fanden und Schwesta Ewa nach vorläufiger Festnahme wieder gehen ließen, machte diese ihrer Wut im Anschluss in ihrer Instagram-Story Luft: "Leute, ihr habt keine Ahnung. Ich wurde gerade eben mit der SEK aus dem Hotel geholt, aus dem Schlaf, nackt."