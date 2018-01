Unschöne Publicity nur wenige Monate vor der Hochzeit! Während sich Meghan Markle (36) nach ihrer Verlobungsbekanntgabe am 27. November nun auch ganz offiziell in die britische Königsfamilie einfügt, sorgt ihre eigene Familie mal wieder für Aufsehen. Zum wiederholten Male hagelt es Negativschlagzeilen. Der Grund diesmal: Meghans Schwägerin wurde verhaftet!

Die Verlobte ihres Bruders Thomas Markle Jr. wurde kurz vor Mitternacht an Silvester in Gewahrsam genommen. Grund für Darlene Blounts Festnahme ist laut TMZ eine handfeste Auseinandersetzung im betrunkenen Zustand, die in einer Anklage wegen Körperverletzung vierten Grades endete. Ein eher weniger glücklicher Start ins Jahr 2018.