In seinem eigenen Buch offenbart Pietro intime Details aus seinem Leben mit Ex-Partnerin Sarah. Er macht deutlich, wie viel die beiden TV-Stars schon in ihren jungen Jahren erlebt haben und verrät, ob ihr gemeinsamer Sohn ein Wunsch war. "Immer wieder werde ich gefragt, ob Alessio eigentlich geplant war. Die meisten glauben ja, dass es bei sehr jungen Eltern wie uns ein Unfall gewesen sein muss. Aber das stimmt absolut nicht", schreibt er in seiner Biografie Heldenpapa im Krümelchaos – Mein neues Leben. In der Tat sei Alessio von Tag eins ein Wunschkind gewesen. "Wir haben zwar versucht, alles genau zu planen. Viele Monate lang ist erst mal gar nichts passiert."