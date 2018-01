Sarah (25) und Pietros (25) Babysegen ließ lange auf sich warten! Im Juni 2015 wurden die beiden Musiker Eltern des kleinen Alessio (2), aber eigentlich wollten die zwei schon viel früher Mama und Papa werden. "Die meisten Leute glauben ja, dass es bei sehr jungen Eltern wie uns ein Unfall gewesen sein muss. Aber das stimmt absolut nicht. Trotzdem kam die Nachricht, dass ich Papa werde, dann noch überraschend. Denn erst hat es bei Sarah und mir nicht so geklappt. Wir haben zwar versucht, alles genau zu planen, aber die Natur lässt sich nicht so einfach überrumpeln", erklärt Pie, der mittlerweile Single ist, in seinem Buch Heldenpapa im Krümelchaos – Mein neues Leben die damalige Situation.