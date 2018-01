Geheime Schönheitsfehler in Hollywood? Die gibt es: So leidet beispielsweise Schauspielerin Megan Fox (31) unter Kurzfingrigkeit. Das bedeutet, ihre Daumen sind ein wenig zu klein geraten. Sie selbst hat eine ganz eigene Theorie, warum ihre Finger so aussehen, wie sie in der Tonight Show verriet: “Meine Mama meinte zu mir, sie hat während der Schwangerschaft immer Thunfisch gegessen. Ich glaube, aus diesem Grund sehen meine Daumen so aus!” Aber auch mit ungewöhnlichen Ohren und Armen haben die Stars zu kämpfen. Und die werden oft so gut versteckt, dass sie kaum auffallen. Promiflash fasst nun allerdings für euch die kleinen Eigenheiten der Leinwandhelden zusammen!