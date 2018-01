Die Familie kam bisher einfach zu kurz! Für Larissa Marolt (25) läuft es momentan beruflich glänzend: Die Ex- GNTM -Kandidatin spielt in der aktuellen Staffel der ARD-Telenovela Sturm der Liebe die Hauptrolle. Einen Nachteil hat ihre steile Karriere: Ihr Privatleben leidet unter dem enormen Drehpensum!

Der Berufsalltag am Set fordert viel von der 25-Jährigen: Sie steht fünfmal die Woche von morgens bis abends als Dr. Alicia Lindbergh vor der Kamera. Diesen Umstand möchte die Blondine 2018 ändern: "Ich habe mir vorgenommen, mir viel Zeit für die Familie und Freunde zu nehmen. Ich habe in 2017 viel für 'Sturm der Liebe‘ in München gedreht und das ist dabei etwas zu kurz gekommen", erzählte das Model im Interview mit Bild.