Wer wird das Erbe von Oliver Pocher (39) antreten? Im vergangenen Sommer mischte die Spielshow Global Gladiators das TV-Programm so richtig auf. Trotz jeder Menge Streitpotenzial, lustiger Sprüche und verzweifelnden Promis konnte das Format nur streckenweise überzeugen, eine zweite Staffel soll es aber trotzdem bald geben. Welche Promis sich wohl diesmal ins Abenteuer Containerleben stürzen werden?

Wie Bild berichtet, sollen die Dreharbeiten für die zweite Ausgabe schon Ende Februar beginnen. Statt Namibia steht dieses Mal aber Thailand auf dem Programm – und zwar unter anderem für Fiona Erdmann (29)! Nachdem sich die Ex- GNTM -Kandidatin durch die vergangenen Monate kämpfte, scheint es sie nun nach einem abwechslungsreichen Abenteuer zu dürsten. Gleichgesinnte soll sie dabei in Joey Heindle (24) und Ex-Fußball-Star Mario Basler (49) finden.

Auch Lucas Cordalis (50) soll sich der Herausforderung stellen. Ja, richtig gelesen! Der Mann von Kultblondine Daniela Katzenberger (31) scheint sich in nervenaufreibende Challenges stürzen zu wollen. Im Blick behalten muss er dabei vor allem Schauspielerin Jana Pallaske (38). Die ist ihren Konkurrenten nämlich einen großen Schritt voraus: Die Ex-Let's Dance-Kandidatin lebt mehrere Monate pro Jahr im asiatischen Dschungel und ist mit der Natur vor Ort also mehr als vertraut.