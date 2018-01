Stil-unsicher! Bachelorette Jessica Paszka (27) ist im Moment auf einem richtigen Fitnesstrip , zeigt auf Instagram immer wieder ihren sexy Body. Man könnte meinen, dass diese Beauty wirklich in jedem Fummel gut aussieht. Das sollte sie bei der ersten Wahl zur Promi Shopping Queen 2018 jetzt unter Beweis stellen. Das Problem: Das Mode-Motto sagte der Brünetten so gar nicht zu!

"Gar nicht kleinkariert – Kreiere den perfekten Look rund um Karos!" – Als Guido Maria Kretschmer (52) dieses Thema verkündete, hätte Jessica wohl am Liebsten einen Rückzieher gemacht: "Hilfe, mir steht Karo gar nicht", beklagte sie sich in der Show, schließlich würde das Muster bei ihr doch auftragen. "Ich werde mein Bestes geben. Und jetzt freue ich mich einfach nur auf die Hinweise." Damit ist eine Shopping Bag von Guido mit bestimmten Accessoires gemeint, die die Kandidaten in eine bestimmte Outfit-Richtung lenken soll.