Sie will weg von XXL-Brüsten! Kelly Brook (38) möchte eine kleinere Oberweite. Wie es bei so mancher Promi-Lady der Fall ist, steckt bei ihr jedoch nicht der Wunsch nach einem ästhetischen Eingriff dahinter. Das kurvige Supermodel leidet unter den insgesamt zwei Kilo Holz vor der Hütte!

Versteckt hat die einstige Sexiest Woman Alive ihre natürlichen Rundungen nie – schon immer steht die curvy Traumfrau zu ihrem heißen Body! Doch mittlerweile mache ihr Körper einfach nicht mehr so mit, sodass das Gewicht der Boobs einfach zu schwer für ihren Rücken werde. "Jede Brust hat etwa ein Kilo", verriet die 38-Jährige jetzt in der britischen TV-Show "Loose Woman". Umgerechnet brauche sie einen BH in der Größe 75H und gehe meist um 17 Uhr bereits ins Bett, weil jede Bewegung zur Qual werde! Deswegen will sie nun abspecken und durch eine Diät an Umfang verlieren: "Ich hatte starke Rückenschmerzen und bin zum Doktor gegangen, der sagte zu mir 'Ich glaube, du musst Gewicht verlieren …'", erzählt die brünette Beauty weiter.