Hierzulande muss man sich noch ein wenig gedulden, bis die erste Folge von "Young Sheldon" über die Mattscheiben läuft – doch lange ist es nicht mehr! Bereits am 8. Januar startet der "The Big Bang Theroy"-Ableger auch im deutschen Fernsehen auf ProSieben. In den USA läuft die Serie schon und kommt so gut an, dass es auf jeden Fall eine zweite Staffel geben wird!